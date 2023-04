Il Napoli è la più “ricca” delle italiane: quanto ha incassato fin qui in Champions League (Di martedì 11 aprile 2023) Cresce l’attesa per i quarti di finale di Champions League che vedrà il Napoli sfidare il Milan. Gli azzurri non sono mai arrivati così avanti in questa competizione, ma il cammino fin qui è stato decisamente esaltante. Così come ad essere esaltanti sono gli incassi registrati dal club di Aurelio De Laurentiis. Stando a uno studio riportato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli è la squadra italiana che ha guadagnato di più dalla competizione europea. Incassi Champions League squadre italiane La classifica dice: Napoli con 78 milioni di euro di incassi; Milan con 71 milioni di euro di incassi; Inter con 68 milioni di euro di incassi. E non è finita qui, perché con il prosieguo del cammino in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Cresce l’attesa per i quarti di finale diche vedrà ilsfidare il Milan. Gli azzurri non sono mai arrivati così avanti in questa competizione, ma il cammino fin qui è stato decisamente esaltante. Così come ad essere esaltanti sono gli incassi registrati dal club di Aurelio De Laurentiis. Stando a uno studio riportato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ilè la squadra italiana che ha guadagnato di più dalla competizione europea. IncassisquadreLa classifica dice:con 78 milioni di euro di incassi; Milan con 71 milioni di euro di incassi; Inter con 68 milioni di euro di incassi. E non è finita qui, perché con il prosieguo del cammino in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : Il Cristo Velato, scolpito nel 1753, è una delle sculture più straordinarie della storia: si racconta che Antonio C… - JamesLucasIT : Il Cristo velato di Sanmartino, posto al centro della navata della Cappella Sansevero di Napoli, è una delle opere… - sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - caleriserva : La tensione sale sempre di più per la partita dell’anno. Fortuna che domani mi rilasso guardando Milan Napoli - adapallai : RT @JustPaolaC: Nientedimeno che al @Tg1Rai hanno fatto vedere città piene di turisti,come Venezia,FORTE DEI MARMI (ma che città d’arte sar… -

Benfica - Inter dove vederla: Canale 5, Sky, Mediaset Inifnity o Prime ...nei minuti finali) e cercano il passaggio in semifinale in un derby italiano contro Milan o Napoli (...di Otamendi (squalificato) nella retroguardia (e rispetto alla squadra vista nei gironi non c'è più ... "Caso Montesi", 70 anni fa un delitto rimasto senza colpevoli: il primo caso mediatico dell'Italia repubblicana (e democristiana) Le indagini riprendono i primi di maggio, e il Roma di Napoli, quotidiano monarchico, si chiede: "... Del quale, per mesi, non si parla più, per poi rispuntare il 6 ottobre 1953 su un rotocalco romano, ... Milan - Napoli, De Laurentiis: 'Osimhen non ce la fa' Commenta per primo Il rientro dalla sosta per le Nazionali non è stato tanto positivo per il Napoli che si è ritrovato senza il suo calciatore più importante, Victor Osimhen, che ha riportato una lesione all'adduttore sinistro. La speranza di Luciano Spalletti e dei tifosi azzurri era quella ... ...nei minuti finali) e cercano il passaggio in semifinale in un derby italiano contro Milan o(...di Otamendi (squalificato) nella retroguardia (e rispetto alla squadra vista nei gironi non c'è...Le indagini riprendono i primi di maggio, e il Roma di, quotidiano monarchico, si chiede: "... Del quale, per mesi, non si parla, per poi rispuntare il 6 ottobre 1953 su un rotocalco romano, ...Commenta per primo Il rientro dalla sosta per le Nazionali non è stato tanto positivo per ilche si è ritrovato senza il suo calciatoreimportante, Victor Osimhen, che ha riportato una lesione all'adduttore sinistro. La speranza di Luciano Spalletti e dei tifosi azzurri era quella ... L'ex Napoli Giannello: "Milan la meno temibile in Champions. Napoli più sereno e pronto, è favorito" Milan News