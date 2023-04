Il monaco buddista sale su una gru e lancia soldi sulla folla: l’insolita festa per “liberarsi” dalle ricchezze (Di martedì 11 aprile 2023) Ci troviamo vicion al tempio Wat Suwannarat Phothiyaram, nel nel Nord-Est della Thailandia. Il monaco buddista Phra Khru Phot Suwannarat ha noleggiato una gru, ha “arredato” la piattaforma con tende e drappeggi e ha lanciato i propri soldi, dall’alto, sulle persone. È il modo con cui ha deciso di festeggiare il suo 46esimo compleanno e il 24esimo anno da monaco buddista, liberandosi, di fatto, delle proprie ricchezze Video Facebook/Thanakron Khamngam L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Ci troviamo vicion al tempio Wat Suwannarat Phothiyaram, nel nel Nord-Est della Thailandia. IlPhra Khru Phot Suwannarat ha noleggiato una gru, ha “arredato” la piattaforma con tende e drappeggi e hato i propri, dall’alto, sulle persone. È il modo con cui ha deciso di festeggiare il suo 46esimo compleanno e il 24esimo anno da, liberandosi, di fatto, delle proprieVideo Facebook/Thanakron Khamngam L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: Secondo la dottrina theravada i monaci seguaci del Buddha non dovrebbero accumulare ricchezze. Ma oggi tutto è cambiato https… - Open_gol : Secondo la dottrina theravada i monaci seguaci del Buddha non dovrebbero accumulare ricchezze. Ma oggi tutto è camb… - StigmabaseE : [ITAL] Un monaco buddista queer condivide il suo percorso: Non si tratta solo di una religione inclusiva delle pers… - sergio_segre : Il miracolo non è quello di camminare sulle acque, ma di camminare sulla terra verde nel momento presente e d’appre… - simo15121 : ?? Allora vediamo un po'... Domani alle 13 hai intenzione di annunciare che ti fai monaco buddista ... ? Ok scherza… -