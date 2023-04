Il modo in cui usi il computer in ufficio indica il tuo livello di stress (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Il modo in cui le persone digitano e usano il mouse del computer potrebbe essere un indicatore di stress, addirittura migliore della loro frequenza cardiaca. Sono arrivati a questa conclusione due ricercatori svizzeri. In un report ad hoc, i ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) hanno osservato 90 partecipanti in un laboratorio mentre svolgevano compiti d'ufficio reali, come programmare appuntamenti o registrare e analizzare dati. Hanno registrato il comportamento dei partecipanti al mouse e alla tastiera, nonché la loro frequenza cardiaca, e hanno chiesto regolarmente ai partecipanti quanto si sentissero stressati. Mentre ad alcuni partecipanti è stato permesso di lavorare indisturbati, metà del gruppo è stato ripetutamente interrotto da messaggi di chat e gli è stato chiesto di partecipare a ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Ilin cui le persone digitano e usano il mouse delpotrebbe essere untore di stress, addirittura migliore della loro frequenza cardiaca. Sono arrivati a questa conclusione due ricercatori svizzeri. In un report ad hoc, i ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) hanno osservato 90 partecipanti in un laboratorio mentre svolgevano compiti d'reali, come programmare appuntamenti o registrare e analizzare dati. Hanno registrato il comportamento dei partecipanti al mouse e alla tastiera, nonché la loro frequenza cardiaca, e hanno chiesto regolarmente ai partecipanti quanto si sentissero stressati. Mentre ad alcuni partecipanti è stato permesso di lavorare indisturbati, metà del gruppo è stato ripetutamente interrotto da messaggi di chat e gli è stato chiesto di partecipare a ...

