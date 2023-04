Il mistero del sisma di Sumatra del 2012: le anomalie del terremoto labirinto (Di martedì 11 aprile 2023) 11 aprile 2012: un sisma di Mw 8.7 su Scala Richter colpì la zona di Sumatra. Un terremoto tale da poter scatenare con la sua forza, uno tsunami di vaste proporzioni. Ma questo, stranamente non avvenne. Le anomalie del sisma di Sumatra del 2012 Il sisma che colpì la zona di Sumatra nel 2012 avrebbe dovuto causare, come da norma, uno tsunami devastante. Per questo, fu dichiarato immediatamente l’allarme maremoto su tutte le coste dell’oceano Indiano (circa 26 paesi). Tuttavia, non fu registrata nessuna onda anomala e l’allarme fu ritirato poco dopo. Un terremoto decisamente anomalo, anche perché la frattura non si era propagata su una linea retta come in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) 11 aprile: undi Mw 8.7 su Scala Richter colpì la zona di. Untale da poter scatenare con la sua forza, uno tsunami di vaste proporzioni. Ma questo, stranamente non avvenne. LedeldidelIlche colpì la zona dinelavrebbe dovuto causare, come da norma, uno tsunami devastante. Per questo, fu dichiarato immediatamente l’allarme maremoto su tutte le coste dell’oceano Indiano (circa 26 paesi). Tuttavia, non fu registrata nessuna onda anomala e l’allarme fu ritirato poco dopo. Undecisamente anomalo, anche perché la frattura non si era propagata su una linea retta come in un ...

