Il mistero del relitto dell’aereo affondato al largo di Sicilia: la foto scattata dai ricercatori (Di martedì 11 aprile 2023) Un relitto aereo è stato ritrovato da un gruppo di geologi marini dell’Università degli Studi di Palermo a circa 7,5 miglia nautiche da Sciacca, in provincia di Agrigento. La carcassa – che è lunga circa 20 metri e ha un’apertura alare di circa 30 metri – si trova ad una profondità di 27-28 metri. Il corpo sommerso è stato rinvenuto, circa tre settimane fa, dai ricercatori durante l’acquisizione di dati acustici con un Side Scan Sonar, un apparato in grado di restituire immagini ad alta definizione dei fondali marini: l’immagine acustica visualizzata sul monitor ha mostrato una forma assimilabile proprio a quella di un relitto di un aereo, lungo circa 20 metri e con apertura alare di circa 30 metri. Da qualche mese il gruppo di lavoro responsabile della scoperta è impegnato in una campagna oceanografica di acquisizione di dati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Unaereo è stato ritrovato da un gruppo di geologi marini dell’Università degli Studi di Palermo a circa 7,5 miglia nautiche da Sciacca, in provincia di Agrigento. La carcassa – che è lunga circa 20 metri e ha un’apertura alare di circa 30 metri – si trova ad una profondità di 27-28 metri. Il corpo sommerso è stato rinvenuto, circa tre settimane fa, daidurante l’acquisizione di dati acustici con un Side Scan Sonar, un apparato in grado di restituire immagini ad alta definizione dei fondali marini: l’immagine acustica visualizzata sul monitor ha mostrato una forma assimilabile proprio a quella di undi un aereo, lungo circa 20 metri e con apertura alare di circa 30 metri. Da qualche mese il gruppo di lavoro responsabile della scoperta è impegnato in una campagna oceanografica di acquisizione di dati ...

