‘Il Mio Posto’ secondo Jeson: «Sono questo, ma c’è molto altro» (Di martedì 11 aprile 2023) Si intitola Il Mio Posto (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di Jeson. Una sorta di biglietto da visita che, in un certo senso, traccia una nuova strada maturata negli ultimi anni. Complice la pandemia, il cantautore romano ha infatti giocato con le note e la voce. Sperimentando nella ricerca della massima rappresentazione di sé. «Ho sempre scritto di me in questo modo – ci dice subito Jeson – ma con questo pezzo c’è più maturità. Era importante farlo uscire, perché è un modo per presentarmi di nuovo dopo anni di lavoro e ricerca col mio produttore. Siamo partiti da questo brano non perché abbia qualcosa in più da dire. Non mi Sono mai posto il problema di essere criticato, scrivo per uno sfogo mio. Dentro Il Mio Posto c’è tuttavia una versione di me che guarda al passato ... Leggi su funweek (Di martedì 11 aprile 2023) Si intitola Il Mio Posto (Epic Records/Sony Music Italy) il nuovo singolo di. Una sorta di biglietto da visita che, in un certo senso, traccia una nuova strada maturata negli ultimi anni. Complice la pandemia, il cantautore romano ha infatti giocato con le note e la voce. Sperimentando nella ricerca della massima rappresentazione di sé. «Ho sempre scritto di me inmodo – ci dice subito– ma conpezzo c’è più maturità. Era importante farlo uscire, perché è un modo per presentarmi di nuovo dopo anni di lavoro e ricerca col mio produttore. Siamo partiti dabrano non perché abbia qualcosa in più da dire. Non mimai posto il problema di essere criticato, scrivo per uno sfogo mio. Dentro Il Mio Posto c’è tuttavia una versione di me che guarda al passato ...

