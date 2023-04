Il Milan semplifica il gruppo: fusione per le tre società rossonere (Di martedì 11 aprile 2023) Il Milan ha deciso di semplificare la sua struttura societaria. Il club rossonero – sulla base di documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha redatto il «progetto di fusione per incorporazione delle società Milan Entertainment S.R.L. e Casa Milan S.r.l. nella società A.C. Milan S.p.A.». Il club precisa che «sussistono i presupposti L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Ilha deciso dire la sua struttura societaria. Il club rossonero – sulla base di documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha redatto il «progetto diper incorporazione delleEntertainment S.R.L. e CasaS.r.l. nellaA.C.S.p.A.». Il club precisa che «sussistono i presupposti L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Il #Milan semplifica il gruppo: redatto il progetto di fusione per le tre società rossonere - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Milan semplifica il gruppo: fusione per le tre società rossonere: Il Milan ha deciso di sem… - Fefinho83 : RT @_Milanisti1899_: ?? Segnalazione. Interessante articolo di @FeliceRaimondo, membro del Consiglio Direttivo della nostra associazione,… - Asset_Profile : RT @FeliceRaimondo: Negli ultimi giorni si è avviata la 'fusione per incorporazione' delle controllate Milan Entertainment e Casa Milan nel… - MarcoGiambaa : RT @FeliceRaimondo: Negli ultimi giorni si è avviata la 'fusione per incorporazione' delle controllate Milan Entertainment e Casa Milan nel… -