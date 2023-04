Il look che mancava per inaugurare la stagione primaverile con stile (Di martedì 11 aprile 2023) Cominciare a omaggiare la bella stagione con look più leggeri e insoliti? È il modo migliore per divertirsi attraverso i vestiti. L’esempio perfetto potrebbe essere quello sfoggiato da Ellie Delphine composto da top monospalla e gonna di pelle. Semplice da replicare ma senza dubbio d’impatto, soprattutto se declinato su colori a contrasto. Giocare con opposti cromatici può rivelarsi una mossa astuta anche nel più facile degli outfit. Perché lo rende subito forte visivamente. Alla prima occhiata spiccano infatti il nero e il color cammello. Due tinte neutre e basic che accostate tra loro, però, acquistano un altro valore e si rafforzano a vicenda, diventando così molto più ricchi di personalità. Leggi su amica (Di martedì 11 aprile 2023) Cominciare a omaggiare la bellaconpiù leggeri e insoliti? È il modo migliore per divertirsi attraverso i vestiti. L’esempio perfetto potrebbe essere quello sfoggiato da Ellie Delphine composto da top monospalla e gonna di pelle. Semplice da replicare ma senza dubbio d’impatto, soprattutto se declinato su colori a contrasto. Giocare con opposti cromatici può rivelarsi una mossa astuta anche nel più facile degli outfit. Perché lo rende subito forte visivamente. Alla prima occhiata spiccano infatti il nero e il color cammello. Due tinte neutre e basic che accostate tra loro, però, acquistano un altro valore e si rafforzano a vicenda, diventando così molto più ricchi di personalità.

