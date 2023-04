Il governo taglia le pensioni, ennesima marcia indietro della destra: 'Scelta dolorosa' (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo Meloni si rimangia l'ennesima promessa elettorale e annuncia, tramite il ministro dell'Economia Giorgetti, un'ingente taglio alle pensioni. "Per quanto riguarda la spesa previdenziale ( - …)... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) IlMeloni si rimangia l'promessa elettorale e annuncia, tramite il ministro dell'Economia Giorgetti, un'ingente taglio alle. "Per quanto riguarda la spesa previdenziale ( - …)...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : In poco più di un anno (dal 24 gennaio 2022 al 24 febbraio 2023) l'Italia ha dato 5,5 miliardi di euro all'Ucraina… - Gitro77 : Esattamente come il Governo Monti con l'infame riforma Fornero (mai abolita nonostante i proclami), il Governo Melo… - reportrai3 : A varare la legge sul payback sanitario che oggi rischia di mettere in ginocchio le aziende fornitrici di dispositi… - SimoneSalazzari : RT @odilelly: La #Lega con il governo #Conte1 ha scassato i conti con quota 100 e ora con il governo #Meloni taglia le pensioni per 10 mld.… - willerdino : RT @odilelly: La #Lega con il governo #Conte1 ha scassato i conti con quota 100 e ora con il governo #Meloni taglia le pensioni per 10 mld.… -