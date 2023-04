Il governo è pronto a varare lo stato di emergenza nazionale per i flussi migratori (Di martedì 11 aprile 2023) Appuntamento alle ore 16, a Palazzo Chigi, per un Consiglio dei ministri dall’ordine del giorno denso di provvedimenti. Agli interventi a sostegno della competitività dei capitali, al Documento di economia e finanza, il Def, il primo a firma Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, alla proposta per sanzionare chi imbratta i beni culturali si è aggiunta, nelle ultime ore, la possibile dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione. La decisione sarebbe maturata in seguito a un incontro avvenuto ieri, 10 aprile, tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci. «Se oggi dichiareremo lo stato di emergenza sull’immigrazione? È una ipotesi assai probabile – spiega Musumeci -. C’è una condizione di assoluta ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) Appuntamento alle ore 16, a Palazzo Chigi, per un Consiglio dei ministri dall’ordine del giorno denso di provvedimenti. Agli interventi a sostegno della competitività dei capitali, al Documento di economia e finanza, il Def, il primo a firma Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, alla proposta per sanzionare chi imbratta i beni culturali si è aggiunta, nelle ultime ore, la possibile dichiarazione dellodiin materia di immigrazione. La decisione sarebbe maturata in seguito a un incontro avvenuto ieri, 10 aprile, tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci. «Se oggi dichiareremo lodisull’immigrazione? È una ipotesi assai probabile – spiega Musumeci -. C’è una condizione di assoluta ...

