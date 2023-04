Il Governo dichiara lo stato di emergenza sui migranti (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Via libera dal Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza sui migranti per la durata di sei mesi. Contemporaneamente è stato approvato un primo finanziamento di 5 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno a oggi sono stati in 31.292 a sbarcare sulle coste italiane, poco meno del quadruplo dei 7.928 sbarcati nello stesso periodo dell'anno passato; due anni fa, tra l'1 gennaio e l'11 aprile i migranti sbarcati erano stati 8.505. Sono alcuni dei dati contenuti nel 'cruscotto statistico immigrazione' aggiornato online - alle ore 8 di stamane - del Viminale. Dopo una relativa pausa di alcuni giorni, gli arrivi sono tornati a essere numerosi: 3.002 in soli cinque giorni, con un picco di 1.389 venerdì 9 aprile. Con riferimento alla nazionalità dichiarata al momento dello sbarco, il ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - Via libera dal Consiglio dei Ministri allodisuiper la durata di sei mesi. Contemporaneamente èapprovato un primo finanziamento di 5 milioni di euro. Dall'inizio dell'anno a oggi sono stati in 31.292 a sbarcare sulle coste italiane, poco meno del quadruplo dei 7.928 sbarcati nello stesso periodo dell'anno passato; due anni fa, tra l'1 gennaio e l'11 aprile isbarcati erano stati 8.505. Sono alcuni dei dati contenuti nel 'cruscotto statistico immigrazione' aggiornato online - alle ore 8 di stamane - del Viminale. Dopo una relativa pausa di alcuni giorni, gli arrivi sono tornati a essere numerosi: 3.002 in soli cinque giorni, con un picco di 1.389 venerdì 9 aprile. Con riferimento alla nazionalitàta al momento dello sbarco, il ...

