Il governo dichiara lo stato d’emergenza sui migranti | durerà 6 mesi Musumeci | “Stanziati 5 milioni di euro | ma aspettiamo l’Ue”

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilhato losulla questionecheper sei. L’annuncio arriva per bocca del ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello, al termine del Consiglio dei ministri nel corso del quale, tra le altre cose, si è deciso di optare per il provvedimento su tutto il territorio nazionale a causa dell’eccezionale incremento dei flussi diattraverso le rotte del Mediterraneo. In attesa di una rispostapea, ha fatto sapere, ilha deciso di stanziare 5di. “Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ben ...

"Bene ha fatto ilMeloni a mettere in campo una misura indispensabile per incidere in processi spesso non gestibili con l'amministrazione ordinaria". Il presidente chiede l'intervento dell'...Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ilha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di ...Leggi Anche Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: quasi mille arrivi nel giorno di Pasqua, hotspot al collasso 'Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi , ...

ROMA (ITALPRESS) – Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito ...L'obiettivo dichiarato della Lega è ritornare ai decreti sicurezza del governo Conte come spiegato da Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, a 24 Mattino su Radio 24. "Nel decreto Cutro ...