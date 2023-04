(Di martedì 11 aprile 2023) Un disegno di leggeilsmo dei beni culturali è stato varato oggi dal Consiglio dei ministri. Sono previste nuove sanzioni "in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPatuanelli : Il CDM approva il DEF indicando +1% di PIL nel 2023, il FMI indica lo 0,7%. Il tutto mentre aspettiamo la pubblicaz… - ultimora_pol : ???? #Cechia, il governo Fiala, alleato europeo della Meloni, approva un piano per la lotta alle dipendenze che intro… - AnnaNonBasta : RT @SPatuanelli: Il CDM approva il DEF indicando +1% di PIL nel 2023, il FMI indica lo 0,7%. Il tutto mentre aspettiamo la pubblicazione de… - is_amazon : RT @SPatuanelli: Il CDM approva il DEF indicando +1% di PIL nel 2023, il FMI indica lo 0,7%. Il tutto mentre aspettiamo la pubblicazione de… - fcister69 : RT @SPatuanelli: Il CDM approva il DEF indicando +1% di PIL nel 2023, il FMI indica lo 0,7%. Il tutto mentre aspettiamo la pubblicazione de… -

Un disegno di legge contro il vandalismo dei beni culturali è stato varato oggi dal Consiglio dei ministri. Sono previste nuove sanzioni "in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, ...Il Consiglio dei ministriil Documento di economia e finanza (Def), 'indicando +1 per cento ... Ritardi, approssimazione, assenza di investimenti e crescita asfittica sono la tara del'. ......e poi su migliaia di camion per portarli ad altri termovalorizzatori del Paese ' Bonaccini...per il Governatore dell'Emilia Romagna bisogna iniziare con le battaglie concrete contro il.'...

Il governo approva misure contro i vandali d'arte TGLA7

La performance economica oltre le attese nel primo trimestre 2023 permette al governo Meloni di essere più ottimista ... del Def), si imposterà la prossima manovra di bilancio, appena approvato dal ...Roma, 11 apr. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def. E’ quanto si apprende da fonti di governo, mentre la seduta è ancora in corso, ...