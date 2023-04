Il Gladiatore 2 | Russell Crowe parla del sequel stracciato | Il mio personaggio sarebbe stato nel Limbo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 aprile 2023)torna are della trama del follede Ilideato da Nick Cave che èpoi stralciato a favore del progetto con Paul Mescal. Ilde Ilsi farà e senza. Dal momento che il suoè deceduto alla fine del primo film, il nuovo protagonista sarà l'emergente Paul Mescal. E mentresi dice un po' geloso, svela la trama delche avrebbe dovuto vedere il suonel. Gladiator 2 è ora in fase di sviluppo attivo con Ridley Scott che torna come regista e David Scarpa autore della sceneggiatura, ...