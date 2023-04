(Di martedì 11 aprile 2023) Ilpotrebbere alla candidatura per le Olimpiadidele posticipare la corsa all’organizzazione deidi quattro anni, al 2034. Il motivo sta nello scandalo di corruzione per idi Tokyo 2020, che ha rappresentato in questi mesi una battuta d’arresto per la promozione della candidatura. Il presidente del Comitato olimpicose, Yasuhiro Yamashita, ha detto ai giornalisti che sarebbe “difficile andare avanti senza l’appoggio della popolazione”. Al momento, stando ai sondaggi dell’agenzia di stampa Jiji, la maggioranza degli elettori si sarebbe detta contraria alla candidatura di. Eppure la città può sperare ancora. Sono previsti infatti dei colloqui tra il numero 1 dello sport nipponico e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Il #Giappone rinuncia ai Giochi invernali del 2030? A Sapporo un sondaggio frena l'ambizione olimpica -

...che dice di voler combattere per la denazificazione dell'Ucraina e contro l'asse Usa -è ... un Paese chea esercitare il ruolo che meriterebbe per la creatività del lavoro e il ......che dice di voler combattere per la denazificazione dell'Ucraina e contro l'asse Usa -è ... un Paese chea esercitare il ruolo che meriterebbe per la creatività del lavoro e il ...L'adesione alla Nato (verrà ufficializzata il 4 aprile) e laallo status di paese non allineato è un solco che può solo approfondirsi. Apprendendo i risultati delle urne, Orpo è stato fin da ...

Il Giappone rinuncia ai Giochi invernali del 2030 A Sapporo un ... SPORTFACE.IT

Oltre 17 milioni di polli sono stati abbattuti in Giappone in una sola stagione. L'aviaria ha avuto costi molto alti.Amate la cultura giapponese al punto da volerla portare nella vostra casa come stile di arredo Ecco quali sono i suggerimenti da seguire per creare un perfetto stile ...