Il FTSE 100 dovrebbe avere una partenza brillante

(Di martedì 11 aprile 2023) Harbour Energy PLC (LSE:HBR) e BP PLC (LSE:BP.) hanno unito le forze per sviluppare il progetto di trasporto e stoccaggio Viking CCS.In base all’accordo, Harbour Energy continuerà ad essere l’operatore di Viking CCS con una partecipazione del 60%, mentre BP acquisirà una quota non operativa del 40%. Situato vicino all’Humber, Viking CCS ha il potenziale

Chiusura del 6 aprile Nuovo spunto rialzista per Airtel Africa , parte del, che guadagna bene e porta a casa un +1,33%. Operatività odierna: L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 1,067 sterline, ...Mib: quali scenari nel breve Il primo scenario, quindi, vede un cedimento dei supporti ... In seguito, le medie adaily a 25.860 punti e quella a 24 weekly a 25.725 punti, dovrebbero favorire ...Poiché del Dow Jones e delMib ci siamo occupati in articoli precedenti, focalizzeremo la ... Come si vede dal grafico le quotazioni potrebbero essere dirette verso l'obiettivo in area 14., ...

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/04/2023 Teleborsa

In seguito, le medie a 100 daily a 25.860 punti e quella a 24 weekly a 25.725 ... Viceversa, sopra i massimi della scorsa ottava a 27.345 punti, per il Ftse Mib avremo la chiusura del gap down di ...Borsa di Milano oggi 6 aprile: il Ftse Mib guadagna, con lo spread che si aggira sui 180 punti. Anche le altre piazze europee chiudono sopra la parità.