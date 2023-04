Il fratello di Emanuela Orlandi dopo 5 ore in Vaticano: «Ora saltino fuori i dossier: ci sono persone ancora vive che possono aiutare» (Di martedì 11 aprile 2023) La speranza che possa davvero esserci una svolta, a quasi 40 anni da quel 12 giugno 1983 in cui Emanuela Orlandi scomparve, è solo sussurrata. Di soffiate, dritte, delusioni, colpi di scene e vicoli ciechi in questi quattro decenni ce ne sono stati tanti. Ma la famiglia non ha mai smesso di cercare la verità e ora il Vaticano ha riaperto le indagini sulla vicenda su spinta di Papa Francesco. Al centro della nuova inchiesta ci sono una serie di messaggi su Whatsapp, i documenti di Vatileaks 2 e i dossier sulla scrivania di Ratzinger. Oggi, quando il fratello di Emanuela Pietro Orlandi è entrato in Vaticano su convocazione del promotore di giustizia Vaticano Alessandro Diddi, la sensazione era che si ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) La speranza che possa davvero esserci una svolta, a quasi 40 anni da quel 12 giugno 1983 in cuiscomparve, è solo sussurrata. Di soffiate, dritte, delusioni, colpi di scene e vicoli ciechi in questi quattro decenni ce nestati tanti. Ma la famiglia non ha mai smesso di cercare la verità e ora ilha riaperto le indagini sulla vicenda su spinta di Papa Francesco. Al centro della nuova inchiesta ciuna serie di messaggi su Whatsapp, i documenti di Vatileaks 2 e isulla scrivania di Ratzinger. Oggi, quando ildiPietroè entrato insu convocazione del promotore di giustiziaAlessandro Diddi, la sensazione era che si ...

