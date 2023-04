Il flop del Recovery nei numeri del Def. L’impatto sulla crescita sfiora lo zero (Di martedì 11 aprile 2023) Oggi l’ok al Documento economico finanziario: possibile che il peso del Pnrr non venga nemmeno stimato. Sfida ai rigoristi: il deficit è inalterato Leggi su lastampa (Di martedì 11 aprile 2023) Oggi l’ok al Documento economico finanziario: possibile che il peso del Pnrr non venga nemmeno stimato. Sfida ai rigoristi: il deficit è inalterato

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Brunetta, doppio flop da ministro della Pubblica amministrazione ma il governo Meloni lo premia con la presidenza d… - GiusCandela : La finale del #GfVip si ferma a 2.871.000 telespettatori con il 24% di share. In valori assoluti è la meno vista di… - giusepp08428445 : RT @Libero_official: Senza “Un posto al sole” #Damilano è un flop. In seconda serata lo speciale sull’#immigrazione del giornalista fa solo… - tremendoandre : RT @Blanche4you: Egemonia sottoculturale: I meloniani confondono Stato e partito,Meloni dichiara disinteressarsi del parere degli italiani,… - Luigidefilippi5 : RT @Libero_official: Senza “Un posto al sole” #Damilano è un flop. In seconda serata lo speciale sull’#immigrazione del giornalista fa solo… -