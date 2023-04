Il feretro di Alessandro Parini rientrato in Italia: l’omaggio di Mattarella. Disposta l’autopsia per accertare le cause della morte (Di martedì 11 aprile 2023) È appena atterrato all’aeroporto di Ciampino il volo di Stato con la salma di Alessandro Parini, il giovane romano ucciso in un attentato a Tel Aviv la sera di venerdì scorso, all’inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il weekend di Pasqua. L’Airbus A319 con a bordo il feretro è atterrato sulla pista alle 14:50 sulla pista. Ad accogliere la salma del 35enne i familiari, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Prima della partenza del volo da Israele, a quanto si apprende, c’è stata una breve cerimonia con una benedizione da parte di padre Davide Meli, cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme. Anche all’arrivo in Italia il presidente Mattarella e il ministro ... Leggi su open.online (Di martedì 11 aprile 2023) È appena atterrato all’aeroporto di Ciampino il volo di Stato con la salma di, il giovane romano ucciso in un attentato a Tel Aviv la sera di venerdì scorso, all’inizio di quella che doveva essere una breve vacanza in Israele per il weekend di Pasqua. L’Airbus A319 con a bordo ilè atterrato sulla pista alle 14:50 sulla pista. Ad accogliere la salma del 35enne i familiari, il presidenteRepubblica Sergioe il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Primapartenza del volo da Israele, a quanto si apprende, c’è stata una breve cerimonia con una benedizione da parte di padre Davide Meli, cancelliere del Patriarcato latino di Gerusalemme. Anche all’arrivo inil presidentee il ministro ...

