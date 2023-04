Il drammatico audio dell’uomo aggredito da un orso in Val di Comino alla moglie | “Forse la scampo | vi amo tutti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 aprile 2023) “Mi ha appena mun, sto scappando.la, sennò vi amo”. Antonio Rabbia, ingegnere di Ausonia (Frosinone), lo scdicembre stava camminando nel Parco nazionale d’Abruzzo, nell’area di San Donato Val di, col proprio cane, quando è statoda un. Stando al suo racconto, è riuscito a mettersi in salvo perché entrambi sono rotolati in un dirupo, e l’si è fermato alcune decine di metri più sotto. Durante la fuga verso l’auto, Rabbia ha inviato un vocale, raccontandole, disperato, quanto gli stava accadendo. L’è rimasto nella chat privata, finché Rabbia non ha deciso di diffonderlo. La decisione è stata ...