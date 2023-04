Il disastro Macron visto dagli Stati Uniti (Di martedì 11 aprile 2023) L’impatto sull’alleanza atlantica della visita di Macron a Xi Jinping è pesante: il presidente francese ha fatto capire che in caso di guerra contro Taiwan l’America avrà altrettante colpe della Cina Leggi su corriere (Di martedì 11 aprile 2023) L’impatto sull’alleanza atlantica della visita dia Xi Jinping è pesante: il presidente francese ha fatto capire che in caso di guerra contro Taiwan l’America avrà altrettante colpe della Cina

