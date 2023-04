Il disastro dei Mavericks non ha eguali (Di martedì 11 aprile 2023) Dalle finali della Western Conference del maggio 2022 all’undicesima posizione dell’aprile 2023 con l’esclusione sia dai playoff che dai play-in: i Dallas Mavericks sono stati protagonisti di un crollo vertiginoso che nessuno si sarebbe aspettato anche solo due mesi fa, chiudendo la loro triste stagione con un poco lusinghiero record finale di 38 vittorie e 44 sconfitte. Un fallimento impressionante che, soprattutto nelle ultime settimane di regular season, ha provocato una quantità smisurata di tsunami mediatici e comunicativi sia interni che esterni allo spogliatoio e alla squadra. È stato il non plus ultra degli psicodrammi che, a cadenza regolare, affiorano in superficie durante le stagioni dei Mavs, nonché la conferma della più famosa tra le leggi di Murphy: se qualcosa può andar storto, lo farà nel peggior momento possibile. Dei problemi di Dallas abbiamo ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 11 aprile 2023) Dalle finali della Western Conference del maggio 2022 all’undicesima posizione dell’aprile 2023 con l’esclusione sia dai playoff che dai play-in: i Dallassono stati protagonisti di un crollo vertiginoso che nessuno si sarebbe aspettato anche solo due mesi fa, chiudendo la loro triste stagione con un poco lusinghiero record finale di 38 vittorie e 44 sconfitte. Un fallimento impressionante che, soprattutto nelle ultime settimane di regular season, ha provocato una quantità smisurata di tsunami mediatici e comunicativi sia interni che esterni allo spogliatoio e alla squadra. È stato il non plus ultra degli psicodrammi che, a cadenza regolare, affiorano in superficie durante le stagioni dei Mavs, nonché la conferma della più famosa tra le leggi di Murphy: se qualcosa può andar storto, lo farà nel peggior momento possibile. Dei problemi di Dallas abbiamo ...

