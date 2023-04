Il demonio secondo papa Francesco: così Satana attacca le anime, anche dentro la Chiesa (Di martedì 11 aprile 2023) “Il demonio prova ad attaccare tutti, senza distinzioni, e cerca di colpire soprattutto coloro che hanno più responsabilità nella Chiesa o nella società”. E’ papa Francesco a ricordarlo parlando del diavolo. “anche Gesù subì le tentazioni da parte del diavolo e si pensi anche a quelle di Simon Pietro a cui Gesù disse: ‘Vattene via da me, Satana’. anche il papa quindi è attaccato dal maligno. Siamo uomini e lui prova sempre ad attaccarci. E’ doloroso, ma di fronte alla preghiera lui non ha nessuna speranza! E poi è vero, come disse san Paolo VI, che il diavolo può entrare anche nel tempio di Dio, per seminare zizzania e mettere gli uni contro gli altri: le divisioni e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 aprile 2023) “Ilprova adre tutti, senza distinzioni, e cerca di colpire soprattutto coloro che hanno più responsabilità nellao nella società”. E’a ricordarlo parlando del diavolo. “Gesù subì le tentazioni da parte del diavolo e si pensia quelle di Simon Pietro a cui Gesù disse: ‘Vattene via da me,’.ilquindi èto dal maligno. Siamo uomini e lui prova sempre adrci. E’ doloroso, ma di fronte alla preghiera lui non ha nessuna speranza! E poi è vero, come disse san Paolo VI, che il diavolo può entrarenel tempio di Dio, per seminare zizzania e mettere gli uni contro gli altri: le divisioni e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Il demonio secondo papa Francesco: così Satana attacca le anime, anche dentro la Chiesa - S_soldato_Maria : RT @Alessan53640172: Ma è tempo perso caro amato Orso ?? Questo merdosi sono infastiditi anche dai figli secondo me. Sono ignoranti e catti… - AlfBianchi : RT @Alessan53640172: Ma è tempo perso caro amato Orso ?? Questo merdosi sono infastiditi anche dai figli secondo me. Sono ignoranti e catti… - saratripodi2 : RT @Alessan53640172: Ma è tempo perso caro amato Orso ?? Questo merdosi sono infastiditi anche dai figli secondo me. Sono ignoranti e catti… - LuciaAgostini2 : RT @Alessan53640172: Ma è tempo perso caro amato Orso ?? Questo merdosi sono infastiditi anche dai figli secondo me. Sono ignoranti e catti… -