Il Def del Governo Meloni all' insegna della prudenza

(Di martedì 11 aprile 2023). È la parola d’ordine del primo Def del. Oggi il Documento di economia e finanza, la baseprossima manovra di bilancio, arriva in Consiglio dei Ministri e se la cautela fa da padrone, i numeri e le stime dell’esecutivo fanno vedere un quadro in rialzo rispetto a quanto previsto con la Nadef di novembre 2022 e archiviano al momento il rischio recessione. Il tutto in un quadro di incertezza e incognite per la crescita italiana e non solo, dovuto a diverse tegole, da tenere sotto controllo. Il Pil quest’anno centrerà l’1% e il deficit si attesterà al 4,5%. Ecco le stime delche nel Def ipotizza uno scenario tendenziale con il Pil allo 0,9% (contro lo 0,6% fissato come obiettivo lo scorso novembre) e il deficit al 4,35%. Per il 2024 la stima per il Pil è dell’1,4% ...

, nel 2023 pil +1% e deficit al 4,5%. Avanti con il calodebito, nel 2025 al 140,9% LA ROAD MAP Dunque nel 2024 la riforma fiscale dovrà essere finanziata almeno in larga parte al proprio ...Le ultime di, come cambiano le previsioni su Pil e deficit 2024 Africa, la corsa a due tra Pechino e Dubai per i portiContinente di Alberto Magnani Cybersecurity, è boom di dati sensibili ...La riformamercatocapitali sarà il terzo tema al centroCdM convocato per questo pomeriggio, assieme aled alle candidature per le partecipate statali . L'obiettivo è quello di adottare una serie di semplificazioni per rendere più agevole lo sbarco ...

Il primo Def del governo Meloni al Cdm su Def - ItaliaOggi.it Italia Oggi

I tecnici del ministero dell'Economia sono al lavoro sul Documento di economia e finanza che dovrebbe approdare martedì in Consiglio dei ministri, subito dopo le festività di Pasqua. Tra i dati più ...Più di 3 miliardi le risorse da utilizzare, per una sola misura, per esempio contro il caro bollette, se ce ne sarà ancora bisogno ...