Il Def approda in Consiglio dei ministri (Di martedì 11 aprile 2023) Approderà oggi in Consiglio dei ministri il Documento di economia e finanza 2023. La riunione è prevista alla 15 a Palazzo Chigi. Oltre al Def il Governo dovrà decidere sul disegno di legge con interventi a sostegno della competitività dei capitali. Il Pil tendenziale per quest'anno si attesterà allo 0,9 per cento, mentre il deficit, sempre a livello tendenziale, sarà al 4,35 per cento, riferiscono fonti del ministero dell'Economia, sottolineando che il lavoro va avanti sulla base di un approccio prudente, già dimostrato dal ministro Giancarlo Giorgetti in occasione della Nadef e della legge di Bilancio. Bombardieri: "Il Governo ha dimenticato i più deboli"

