Il Dalai Lama si scusa per il bacio al bambino | la polemica in tutto il mondo

(Di martedì 11 aprile 2023) Che chi la definisce una molestia, e in effetti per la legge italiana, e non solo, lo è. Il video delche bacia unsulla bocca e poi gli chiede di leccargli la lingua ha sconvolto e indignato ilintero. Per questa ragione l’ottantasettenne si èto con un post su L'articolo proviene da Inews24.it.

"Inaccettabile", "disgustoso", "vecchio pedofilo", "deve andare in carcere". Il mito del Dalai Lama crolla sotto il peso di un video che ha fatto il giro del mondo, via social network, e ha sconcertato centinaia di migliaia di persone da ogni angolo del pianeta, tanto da aver costretto la ...

«Inaccettabile», «disgustoso», «vecchio pedofilo», «deve andare in carcere». Il mito del Dalai Lama crolla sotto il peso di un video che ha fatto il giro del mondo, via social network, e ha ...C’è chi è rimasto incredulo e chi in rete ha definito il gesto "disgustoso" attribuendolo a un uomo "assolutamente malato": il Dalai Lama ha sollevato molte critiche e altrettante domande tra i fedeli ...