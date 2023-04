Il Dalai Lama chiede a un bimbo di succhiargli la lingua, poi le scuse su Twitter (Di martedì 11 aprile 2023) Il Dalai Lama compie un gesto che lascia sgomento il mondo intero. La guida spirituale del buddismo tibetano, nel corso Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 11 aprile 2023) Ilcompie un gesto che lascia sgomento il mondo intero. La guida spirituale del buddismo tibetano, nel corso Perizona Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargl… - MediasetTgcom24 : Tibet, il Dalai Lama si scusa per aver chiesto a un bambino di 'succhiargli la lingua' #10aprile - Agenzia_Ansa : Il Dalai Lama si è scusato dopo la pubblicazione sui social di un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sul… - rosspi_2000 : RT @itsmeback_: 'Puoi sembrare anche un santo, ma se chiedi ad un bambino di succhiarti la lingua... sei solo un essere lurido e schifoso,… - Colucia : Sono stupita, volete dirmi che il Dalai Lama la personalità spirituale più influente al mondo, Nobel per la Pace e… -