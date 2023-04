Il Dalai Lama a un bambino | ‘Succhiami la lingua’ | è bufera

(Di martedì 11 aprile 2023) Alpiace scherzare, essere ironico, ma forse questa volta non è andata proprio come doveva. Anche perché di mezzo c’era un, e la cosa ha potuto facilmente destare qualche ambiguità. Per questo, si è scusato dopo la pubblicazione sui social di un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sulle labbra e poi, subito dopo, gli chiede di succhiargli la lingua. La comunicazione è arriva direttamente dall’ufficio del leader spirituale tibetano. Conversione Daniela Rosati, l’ex di Adriano Galliani: ‘Non sono una vera suora, ma sono felice’ IlallaUna comunicazione che arriva subito dopo la diffusione del video che, immancabilmente ha creato di diverse reazioni sull’atteggiamento e lo scherzo fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Un bambino chiede al Dalai Lama un abbraccio. Il Dalai Lama lo bacia sulle labbra per poi chiedergli di “succhiargl… - MediasetTgcom24 : Tibet, il Dalai Lama si scusa per aver chiesto a un bambino di 'succhiargli la lingua' #10aprile - Agenzia_Ansa : Il Dalai Lama si è scusato dopo la pubblicazione sui social di un filmato che lo ritrae mentre bacia un ragazzo sul… - ZeniaConfusa : RT @Dio: Vorrei dire al Dalai Lama di stare tranquillo, basta inventarsi un trasferimento in un'altra diocesi, poi la gente dimentica. Ah,… - TheNightFlier : @MediasetTgcom24 Da Dalai Lama a Dalai Porco è stato un attimo -

Parliamo del filmato che vede protagonista il, il leader religioso 87enne che vive in esilio ormai dal 1959, quando i cinesi l'hanno messo in fuga invadendo il Tibet, in cui bacia in ...Ilè stato protagonista di un episodio che ha acceso grandi critiche sui social, critiche che hanno portato lo stesso leader religioso a pubblicare un post di scuse. In un incontro pubblico in ...Ha baciato un bambino sulle labbra e poi gli ha chiesto di 'succhiargli la lingua'. Protagonista il, che ora si scusa dopo che il video che ritrae la scena è stato condiviso sui social diventando virale e scatenando polemiche. L'episodio si è verificato a febbraio nella città di ...

Il Dalai Lama al bambino: «Succhia la lingua». Poi le scuse pubbliche su Twitter Corriere della Sera

Parliamo del filmato che vede protagonista il Dalai Lama, il leader religioso 87enne che vive in esilio ormai dal 1959, quando i cinesi l’hanno messo in fuga invadendo il Tibet, in cui bacia in bocca ...INDIA – Sarà pure un leader spirituale, sarà pure suo solito “prendere in giro le persone”, l’avrà fatto pure in modo “innocente e scherzoso”, di certo il comportamento del Dalai Lama è stato reputato ...