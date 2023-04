“Il corpo…” Aurora Ramazzotti 10 giorni dopo il parto | non ci crede nemmeno lei

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 aprile 2023)è mamma da pochi. Lo scorso 30 marzo la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha dato alla luce il primogenito avuto dall’amore con Goffredo Cerza, il piccolo Cesare Augusto, in una clinica privata in Svizzera.aver condiviso ogni momento della gravidanza con i fan, Auri si è presa una breve pausa dai social per vivere a pieno questo nuovo, magico capitolo della sua vita. Poi, in occasione del rientro a casa in 3, era tornata su Instagram e spiegato tra le Storie: “Va tutto bene, benissimo. Stiamo bene. Ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino ‘funziona’, fa quello che deve fare. Mangia, dorme, fa la cacca, un mondo di cacca”. “È tutto molto emozionante, piango ogni 5 minuti, ma mi dicono sia normale, anche perché sto provando l’allattamento, un’esperienza davvero intensa. ...