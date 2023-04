Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : Il Consiglio dei Ministri è convocato l'11 aprile alle ore 15. ?? All'esame c'è anche il DEF, sui cui numeri si reg… - Agenzia_Ansa : Matteo Salvini smentisce le tensioni nella maggioranza sulle presidenze delle società partecipate dello Stato. 'Ier… - GiorgiaMeloni : Lotta alla siccità, ricerca, sicurezza: importanti novità e provvedimenti del Governo in Consiglio dei Ministri ???? - alessio_88 : RT @ultimora_pol: Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) 2023 @ultimora_pol - AntigoneOnlus : RT @AndreaOleandri: Due proposte di legge (e un provvedimento in consiglio dei ministri) contro gli attivisti di @UltimaGenerazi1. Si conti… -

È in tale scenario che sul tavolo delministri in corso a Palazzo Chigi potrebbe approdare la dichiarazione di stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione. La decisione, ...1 della bozza del disegno di legge sugli atti vandalici nei confronti di beni culturali o paesaggistici in discussione oggi inministri. 'Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende ...Ci sono moli temi economici sul tavolo delministri che ha preso il via a metà pomeriggio, in un ricco menu che per altro prevede sanzioni contro gli atti di eco - vandalismo sulle ...

Consiglio dei ministri tra emergenza immigrazione e norme contro chi imbratta - Politica Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...A San Leucio del Sannio si registrano novità all'interno del Consiglio comunale. Come annunciato in una nota, infatti, la consigliera comunale Alessia Zollo si è ufficialmente dichiarata «autonoma» e, ...