Il City strapazza il Bayern ed Haaland aggancia Gerd Muller in Champions | 3-0 nel primo atto

(Di martedì 11 aprile 2023) Non è stata né una finale anticipata, né un confronto alla pari tra allenatori rivali. ManchesterMonaco è stato un massacro sportivo, concluso con un 3-0 che sta persino stretto e che riduce al minimo le speranze di rimonta dei bavaresi di Tuchel all’Allianz Arena. Sorride Pep Guardiola che deve fare a meno di Foden (appendicite) e lascia a riposo Mahrez, schierando un tridente composto da Bernrdo Silva e Grealish ai lati del solito Erling, autore del gol del 3-0 dopo i sigilli di Rodri e Silva. Una rete pesante ai fini della qualificazione e a suo modo storica, perché il bomber norvegese sale a 34 gol inLeague,ndo una leggenda come. E’ l’ultima nota lieta di una serata da ricordare per i Citizens. Al 22? la prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Il #ManCity strapazza il #Bayern, #Haaland aggancia Gerd Muller per gol in Champions: 3-0 nel primo atto -

... che hanno però avuto modo di vivere l'atmosfera nel "Vinitaly and the" il fuorisalone ... Milano divisa, l'Inter sconfitta in casa per 1 a 0 dalla Fiorentina, il Milanil Napoli 4 a 0, ...il Manchesternei quarti, batte la Roma in semifinale e si presenta a Kiev, contro il Real Madrid , da favorito. È il 26 maggio del 2018, la partita della vita per Karius . Tutti ...... si va verso la promozione Milano è rossonera: tripudio Milan! X tra Sangiulianoe Albinoleffe ...pagine tra Eccellenza e Giovanili Cus Bicocca da applausi ma vince il Monterosso L'Inter...

Il City strapazza il Bayern ed Haaland aggancia Gerd Muller in ... SPORTFACE.IT

L'Inter di Simone Inzaghi rialza la testa e lo fa ancora una volta in Europa. Allo stadio da Luz i nerazzurri battono il Benfica imponendosi per 0-2. Succede tutto nella ripresa ...Nelle gare della 29^giornata di Premier League il Manchester City vince anche senza Haaland travolgendo il Liverpool 4-1: la squadra di Guardiola reagisce all'iniziale vantaggio di Salah con le reti d ...