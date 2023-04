Il chierichetto fa cadere la croce in testa al parroco durante la messa: il video fa il giro del web (Di martedì 11 aprile 2023) Il parroco sta dicendo la messa, passa la croce al chierichetto che, sbadatamente la fa cadere proprio in testa al prete. È quanto si vede in un video diventato virale su Tiktok: le immagini risalgono al Venerdì Santo e il fatto è avvenuto a Roccaraso, in provincia de L’Aquila. Il parroco, don Ishak Insane, un salesiano di origini siriane, fortunatamente non è rimasto ferito gravemente ma ha riportato solo un lieve trauma. Nel video che ha fatto il giro del web, le immagini circolano insieme a degli effetti sonori che sembrano amplificare il suono del colpo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Ilsta dicendo la, passa laalche, sbadatamente la faproprio inal prete. È quanto si vede in undiventato virale su Tiktok: le immagini risalgono al Venerdì Santo e il fatto è avvenuto a Roccaraso, in provincia de L’Aquila. Il, don Ishak Insane, un salesiano di origini siriane, fortunatamente non è rimasto ferito gravemente ma ha riportato solo un lieve trauma. Nelche ha fatto ildel web, le immagini circolano insieme a degli effetti sonori che sembrano amplificare il suono del colpo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

