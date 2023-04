Il Centro-Sud comanda la Serie A per la prima volta dopo 81 anni | le idee prevalgono sui soldi CorSport

(Di martedì 11 aprile 2023) “Mezzogiorno di fuoco” al comando dellaA, scrive il Corriere dello Sport. Per la81, al comando della classifica ci sono tre squadre del Meridione: Napoli, Lazio e Roma. “Il-Sud s’è preso la scena, come non era mai accaduto nella storia dellaA., seconda e terza tutte appartenenti a quelle zone che la geografia del nostro calcio ha sempre relegato a ruoli subalterni tranne in rare eccezioni (7 scudetti in tre, probabilmente 8 tra qualche settimana…), mentre le nobili Juve, Inter e Milan si trovano fuori dal podio del campionato alla 29ª di campionato, cioè quando mancano appena 9 giornate al traguardo. L’ultimasuccesse nel lontanissimo 1942, con le tre “strisciate” alla 6° (Juve), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRaiFVG : A Rauscedo si studiano nuove viti resistenti alla siccità. Sperimentato un nuovo portainnesto che nella stagione 20… - colvieux : Lascia gli studi un ragazzo su 6: al Sud il buco nero della scuola - I dati Svimez fotografano un’Italia divisa in… - napolista : Il Centro-Sud comanda la #SerieA per la prima volta dopo 81 anni: le idee prevalgono sui soldi (CorSport) Napoli,… - FRANCEgk40 : RT @NicolaIndelica6: Ma dove cazzo sta la novità ????? lo sanno anche i bambini che tra nord centro e sud i politici di destra e sinistra so… - lasvoltait : Le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia. I pescatori di conchiglie nelle Bahamas. L'ambiente al cen… -

... gli interventi, coordinati dalnazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio, con circa 800 immigrati a bordo, intercettato a oltre 120 miglia a- Est di Siracusa, in acque ...Per trovare una A senza retrocessioni "made in" bisogna risalire al 2004 - 05, quando salutarono il massimo campionato Bologna, Brescia e Atalanta'. Il risultato delle squadre meridionali ...La Cina "ha inviato aerei militari che hanno attraverso la linea mediana dello Stretto di Taiwan da nord, dale dal", ha comunicato il ministero in una nota. La presidente di Taiwan Tsai ...

Napoli e (centro) sud alla ribalta: le big del Nord fuori dal podio ilmattino.it

Le operazioni di salvataggio a sud-est di Siracusa sono state coordinate da Nave Peluso ... sotto i riflettori sono finiti anche gli autobus utilizzati per trasferire i migranti dal molo al Centro e ...Mentre fino a giovedì il clima sarà decisamente mite in tutto il Centro-Sud - particolarmente al Sud e sulla Sicilia dove si potrebbero anche superare i 25 gradi per effetto dei venti di Libeccio e ...