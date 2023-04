Il Cdm avvia procedura per nomina di Alemanno e Cornelli alla Consob (Di martedì 11 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ANSA, ha deliberato l’avvio della procedura per la nomina di Gabriella Alemanno e di Federico Cornelli come componenti della Consob. Le due nomine sono arrivate su proposta del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il professor Caronelli, infine, è presidente dell’ABI, la Federazione Bancaria europea e L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 aprile 2023) Il Consiglio dei ministri, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ANSA, ha deliberato l’avvio dellaper ladi Gabriellae di Federicocome componenti della. Le due nomine sono arrivate su proposta del presidente del consiglio Giorgia Meloni. Il professor Caronelli, infine, è presidente dell’ABI, la Federazione Bancaria europea e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Cdm avvia procedura per nomina di Alemanno e Cornelli alla Consob: Il Consiglio dei ministr… - CalcioFinanza : Il Consiglio dei Ministri Il Cdm avvia le procedure per la nomina di Gabriella Alemanno e Federico Cornelli come nu… -