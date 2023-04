Il caso intelligence USA: qual è la differenza tra un leak e un attacco hacker (Di martedì 11 aprile 2023) Il caso della fuga dei documenti dell’intelligence statunitense sulla guerra in Ucraina (e molto altro) rappresenta uno dei punti più critici della protezione dei file classificati all’interno dei “faldoni” digitali (e non solo) dei servizi segreti di ogni Paese. Quei fogli (circa un centinaio di pagine) non sono solamente “trapelati”, ma sono stati pubblicati all’interno di piattaforme social, nello specifico nei canali dedicati a uno dei videogiochi online più diffusi al mondo: Minecraft. Ma come si è arrivati alla condivisione di quegli scatti (perché, a quanto pare, non si tratta di scansioni)? Per spiegare gli effetti, ma soprattutto la genesi di questo caso, occorre individuare la differenza sostanziale che c’è tra un data leak e un data breach. LEGGI ANCHE > Il ruolo dei social e la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 aprile 2023) Ildella fuga dei documenti dell’statunitense sulla guerra in Ucraina (e molto altro) rappresenta uno dei punti più critici della protezione dei file classificati all’interno dei “faldoni” digitali (e non solo) dei servizi segreti di ogni Paese. Quei fogli (circa un centinaio di pagine) non sono solamente “trapelati”, ma sono stati pubblicati all’interno di piattaforme social, nello specifico nei canali dedicati a uno dei videogiochi online più diffusi al mondo: Minecraft. Ma come si è arrivati alla condivisione di quegli scatti (perché, a quanto pare, non si tratta di scansioni)? Per spiegare gli effetti, ma soprattutto la genesi di questo, occorre individuare lasostanziale che c’è tra un datae un data breach. LEGGI ANCHE > Il ruolo dei social e la ...

