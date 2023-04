Il bitcoin torna sopra i 30mla dollari (+ 80% da inizio anno) e rafforza la sua correlazione con l’oro (Di martedì 11 aprile 2023) Il bitcoin, la più nota e diffusa moneta digitale, è tornata sopra i 30mila dollari per la prima volta dallo scorso giugno. Dall’inizio dell’anno il valore della criptovaluta è salito dell’80% sebbene rimanga lontano dai quasi 70mila dollari raggiunti nel novembre 2021. Il rialzo è degno di nota poiché arriva in un periodo difficile per le valute digitali, oggetto di scrutinio da parte dei regolatori statunitensi dopo che l’industria è stata duramente provata dai fallimenti in serie di Terra Luna, Ftx, Three Arrows Capital e dal collasso di due banche legate al mondo cripto, Silvergate e Signature. Inoltre le autorità statunitense hanno avviato un’inchiesta nei confronti di Binance, la principale piattaforma al mondo per lo scambio di valute digitali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Il, la più nota e diffusa moneta digitale, ètai 30milaper la prima volta dallo scorso giugno. Dall’dell’il valore della criptovaluta è salito dell’80% sebbene rimanga lontano dai quasi 70milaraggiunti nel novembre 2021. Il rialzo è degno di nota poiché arriva in un periodo difficile per le valute digitali, oggetto di scrutinio da parte dei regolatori statunitensi dopo che l’industria è stata duramente provata dai fallimenti in serie di Terra Luna, Ftx, Three Arrows Capital e dal collasso di due banche legate al mondo cripto, Silvergate e Signature. Inoltre le autorità statunitense havviato un’inchiesta nei confronti di Binance, la principale piattaforma al mondo per lo scambio di valute digitali, ...

