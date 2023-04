Il Bitcoin supera i 30.000 dollari per la prima volta in 10 mesi (Di martedì 11 aprile 2023) L’impennata del re delle criptovalute segue l’atteso rapporto di venerdì sui salari non agricoli degli Stati Uniti, che ha mostrato come i datori di lavoro abbiano mantenuto un ritmo sostenuto di assunzioni a marzo, indicando un’economia ancora resistente. La principale criptovaluta Bitcoin super i 30.000 dollari per la prima volta in 10 mesi, incrementando i Leggi su periodicodaily (Di martedì 11 aprile 2023) L’impennata del re delle criptovalute segue l’atteso rapporto di venerdì sui salari non agricoli degli Stati Uniti, che ha mostrato come i datori di lavoro abbiano mantenuto un ritmo sostenuto di assunzioni a marzo, indicando un’economia ancora resistente. La principale criptovalutasuper i 30.000per lain 10, incrementando i

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Il Bitcoin supera i 30.000 dollari per la prima volta in 10 mesi - ChartMind : ?? #Bitcoin cresce 71,9% nel 1° trim. 2023 malgrado repressione e sfide legali. Crisi bancaria e previsioni Fed sost… - KuCoinItalia : È inevitabile. #Bitcoin supera i $30.000! ?? Allaccia le cinture e facci sapere se sei bullish?? ??… - turtleroad_ : Ecco la volatilità che stavamo tanto aspettando! #Bitcoin registra attualmente un +3% e supera i $29.000. Occhi s… - JokHodl : Non devi acquistare un intero #Bitcoin @relai_app Puoi acquistare sats 1/100 milj Inizio 10 €Non c'è bisogno di re… -