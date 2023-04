Il Benfica è una Lisbona al ritmo di bossa nova. Cosa deve attendersi l'Inter (Di martedì 11 aprile 2023) Fu Antonio Tabucchi a dire che la miglior descrizione di Lisbona la diede il cantante João Gilberto, uno dei padri della bossa nova. João Gilberto era lì per tre concerti, s’erano trovati per caso a cena assieme con altri amici, gli sentì dire: “Lisbona è talmente affascinante, avvolgente e cara che serve schiaffeggiarla e scappare via il prima possibile”. Lo scrittore italiano all’iniziò pensò che il cantante non avesse capito niente della capitale portoghese, poi si convinse che era davvero così, che aveva ragione João Gilberto, che aveva in poche ore colto il punto. È una descrizione che dovrebbe avere tenere a mente anche l’Inter di Simone Inzaghi durante l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. E probabilmente l’allenatore nerazzurro ha già ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Fu Antonio Tabucchi a dire che la miglior descrizione dila diede il cantante João Gilberto, uno dei padri della. João Gilberto era lì per tre concerti, s’erano trovati per caso a cena assieme con altri amici, gli sentì dire: “è talmente affascinante, avvolgente e cara che serve schiaffeggiarla e scappare via il prima possibile”. Lo scrittore italiano all’iniziò pensò che il cantante non avesse capito niente della capitale portoghese, poi si convinse che era davvero così, che aveva ragione João Gilberto, che aveva in poche ore colto il punto. È una descrizione che dovrebbe avere tenere a mente anche l’di Simone Inzaghi durante l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il. E probabilmente l’allenatore nerazzurro ha già ...

