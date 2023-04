“Identica alla mamma”. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, la figlia Mya compie 15 anni: è già bellissima (Di martedì 11 aprile 2023) La figlia di Alessia Mancini e Flavio Montrucchio compie 15 anni, scopriamo a chi assomiglia. Come molti sanno la showgirl e l’attore hanno una storia d’amore che dura ormai da 20 anni. Nel 2003, infatti, i due noti personaggi italiani si sono sposati e hanno avuto due bimbi. Flavio, ex concorrente del Grande Fratello 2, si è imposto come conduttore tv su Real Time e Discovery+. Flavio Montrucchio ha condotto diversi show, come “Bake off – Dolci sotto un tetto”, “Primo appuntamento” e “Primo appuntamento – Crociera”. Alessia Mancini, invece, viene da Non è la Rai, programma cult degli anni 90 che ha sfornato diverse starlette come, ad esempio, Ambra ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Ladi15, scopriamo a chi assomiglia. Come molti sanno la showgirl e l’attore hanno una storia d’amore che dura ormai da 20. Nel 2003, infatti, i due noti personaggi italiani si sono sposati e hanno avuto due bimbi., ex concorrente del Grande Fratello 2, si è imposto come conduttore tv su Real Time e Discovery+.ha condotto diversi show, come “Bake off – Dolci sotto un tetto”, “Primo appuntamento” e “Primo appuntamento – Crociera”., invece, viene da Non è la Rai, programma cult degli90 che ha sfornato diverse starlette come, ad esempio, Ambra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MollyB___ : Poiché le pettinature appartengono tutte alla famiglia shimada, la parte frontale è identica. Cambia il modo in cui… - Karsdorpismo2 : @aanthl @ilRomanistaweb Io intendevo la frase. 'Ave caesar, morituri te salutant', non era riferita a 'Giulio Cesar… - kazeokanjiro_00 : @Cpt_JTK Identica alla vecchia tabella. Morto per qualsiasi ragione = covid Morto di vecchiaia = covid Morto per un… - matta_gatta : @pinguina43 Identica alla miliardaria - allmyreflctions : il fatto che la classifica sia identica alla settimana scorsa significa che stanno tutte là per i radioplay grazie… -