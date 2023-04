IBSA Next Gen Cup 2022 23 | definite le due semifinali | Trieste – Treviso e Pesaro – Tortona

(Di martedì 11 aprile 2023)le duedella Fase Finale dellaGen Cup– 2023 in corso di svolgimento al PalaBarbuto di Napoli. La prima squadra a staccare il pass per la semifinale è la Pallacanestroche si è imposta per 78 – 87 contro la Dolomiti Energia Trentino. La compagine giuliana sfiderà martedì alle ore 15:00 la NutriBulletBasket che si è qualificata battendo 54 – 46 la Tezenis Verona. La seconda semifinale vedrà protagoniste la Carpegna Prosciutto Papaliniche ha superato l’Umana Reyer Venezia per 66 – 57. I marchigiani si scontreranno con la Bertram Yachts Derthonache si è qualificata, dopo una combattutissima sfida contro l’EA7 Emporio Armani ...

TRENTO. Nell'anticipo della partita dei "grandi" che si terrà domenica 5 marzo, l'Under 19 dell'Aquila Trento ha la meglio sulla Germani Brescia . I primi due quarti si giocano in grande equilibrio , ...Si chiude con un successo per la Gevi Napoli Basket, l'avventura nellaGen Cup. Gli azzurri allenati da coach Alfredo Lamberti, hanno battuto, nella quarta ed ultima giornata, ed al termine di un overtime, la Givova Scafati con il punteggio di 79 - 77. ...TRENTO. La Dolomiti Energia torna a colpire . All'indomani della sconfitta contro la Reyer i trentini portano a casa un ottimo successo contro la Givova Scafati . Ad un primo quarto abbastanza ...

È il secondo giorno della fase finale della IBSA Next Gen Cup 2023, competizione dedicata alle formazioni Under 19 dei 16 club di LBA. Si gioca a Napoli, al PalaBarbuto, e la prima sfida della ...Per il secondo anno di fila la Carpegna Prosciutto Papalini under 19 supera i quarti di finale e si qualifica nelle prime quattro posizioni della IBSA Next Gen Cup, con la speranza, quest’anno, di ...