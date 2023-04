IA, il progresso non si ferma ma si può dirigere. Parla Giuseppe Italiano (Di martedì 11 aprile 2023) Sono giorni turbolenti sul versante dell’intelligenza artificiale generativa, dopo settimane in cui utenti e legislatori hanno osservato – e metabolizzato – cosa sia in grado di fare questa tecnologia. In Italia ChatGPT rimane bloccato, altri Paesi accendono i riflettori sui potenziali rischi, e sempre più esperti chiedono di rallentare lo sviluppo ulteriori delle applicazioni di IA (qui l’intervento di Yoshua Bengio). Così abbiamo raggiunto Giuseppe F. Italiano, direttore del Graduate Program in Data Science e Management e professore ordinario di Economia e management alla Luiss, per una conversazione a tutto tondo. Come commenta la sospensione di ChatGPT in Italia? Non sono esperto in materie giuridiche, quindi mi è difficile commentare questi aspetti. Se il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto nei confronti di OpenAI una ... Leggi su formiche (Di martedì 11 aprile 2023) Sono giorni turbolenti sul versante dell’intelligenza artificiale generativa, dopo settimane in cui utenti e legislatori hanno osservato – e metabolizzato – cosa sia in grado di fare questa tecnologia. In Italia ChatGPT rimane bloccato, altri Paesi accendono i riflettori sui potenziali rischi, e sempre più esperti chiedono di rallentare lo sviluppo ulteriori delle applicazioni di IA (qui l’intervento di Yoshua Bengio). Così abbiamo raggiuntoF., direttore del Graduate Program in Data Science e Management e professore ordinario di Economia e management alla Luiss, per una conversazione a tutto tondo. Come commenta la sospensione di ChatGPT in Italia? Non sono esperto in materie giuridiche, quindi mi è difficile commentare questi aspetti. Se il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto nei confronti di OpenAI una ...

