(Di martedì 11 aprile 2023) Ci salveranno i? I nostri nonni e bisnonni erano molto più intelligenti di nipoti e pronipoti e ne ho avuto conferma visitando il Palazzo deidi Reggio Emilia. Al primo piano il museo è rimasto, volutamente, miracolosamente,al tempo degli avi. E’ il piano delle raccolte naturalistiche con teche contenenti innumerevoli animali imbalsamati,si usava. Le bestie più grosse (in gergo museale “esemplari preparati in posizioni drammatizzate a ricostruire scene di predazione”) si trovano in mezzo al corridoio: il serpentone che stritola la gazzella, la leonessa che azzanna la zebra, e l’orso eretto, zannuto, ferocissimo. Ti avvicini per osservare gli unghioni e anche se sei molto stupido, anche se la tua visione del mondo animale è fondata sui cartoni Disney, potresti farcela a ...

I vecchi musei rappresentano le belve come si deve: pericolose e da abbattere Il Foglio

