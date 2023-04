I Tiromancino tornano con il nuovo singolo Due rose feat Enula (Di martedì 11 aprile 2023) I Tiromancino tornano con il nuovo singolo Due rose in collaborazione con Enula, con la produzione di Canova I Tiromancino tornano con il nuovo singolo Due rose in collaborazione con Enula, disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in radio) da venerdì 14 aprile via Virgin Records /Universal Music Italia. “Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti” – affermano Federico Zampaglione ed Enula. “In Due rose si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga… tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui …e noi li cantiamo!“ Il testo mette in luce due diverse ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 11 aprile 2023) Icon ilDuein collaborazione con, con la produzione di Canova Icon ilDuein collaborazione con, disponibile su tutte le piattaforme digitali (e in radio) da venerdì 14 aprile via Virgin Records /Universal Music Italia. “Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti” – affermano Federico Zampaglione ed. “In Duesi racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga… tra promesse e ombre, trae spine. Esistono anche questi amori qui …e noi li cantiamo!“ Il testo mette in luce due diverse ...

