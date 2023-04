I pensionati con queste cifre non pagheranno più il canone rai (Di martedì 11 aprile 2023) Il canone Rai è il tributo imposto per il possesso di un apparecchio dotato di sintonizzatore come il televisore Il canone Rai è l’ìimposta dovuto per il possesso di un apparecchio dotato di sintonizzatore come +, ad esempio, un teelvisore. Possederne solo uno obbliga il cittadino a versare ogni anno il tributo che implicitamente è L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 11 aprile 2023) IlRai è il tributo imposto per il possesso di un apparecchio dotato di sintonizzatore come il televisore IlRai è l’ìimposta dovuto per il possesso di un apparecchio dotato di sintonizzatore come +, ad esempio, un teelvisore. Possederne solo uno obbliga il cittadino a versare ogni anno il tributo che implicitamente è L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : A quanto pare, Salvini e altri nel governo avrebbero voluto trattenere in servizio alcuni “pensionati d’oro” dell… - blusewillis2 : RT @ErmannoKilgore: @Stocca64 @nevrotica9 Le tasse in Italia le pagano per intero solo dipendenti e pensionati con la ritenuta alla fonte. - tiger_jack16 : @Gitro77 Per 5 anni con i pensionati faranno carne da cannone........ - alessio_turazza : @LaNotiziaTweet Le misure dolorose sempre per pensionati o lavoratori. Una misura dolorosa per i super ricchi con… - MARCOTOMBESI2 : RT @Peppe24245235: Il ministro #Giorgetti annuncia un taglio alle #pensioni di 10 miliardi Non solo saranno tagliate le scuole con il ridim… -