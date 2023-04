“i o” | Peter Gabriel | il Bright-Side Mix del brano che dà il titolo all’album

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 aprile 2023)by Nadav Kander 2023Con la luna piena, giovedì 6 aprile,pubblica ilMix delche dà ilal suo nuovo album, i/o. Scritto e prodotto da, i/o è stato registrato prevalentemente ai Real World Studios nel Wiltshire e ai The Beehive di Londra. Ilvede la partecipazione del Soweto Gospel Choir, registrato presso gli High Seas Studios in Sudafrica. “Questo mese la canzone è i/o e i/o significa input/output. Lo si vede sul retro di molte apparecchiature elettroniche e mi ha fatto venire in mente alcune idee sulle cose che mettiamo dentro e tiriamo fuori da noi stessi, in modi fisici e non fisici. Questo è stato il punto di partenza ...