I mutui si bloccano | l’allarme arriva dalle banche a causa dell’incubo Case Green

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 11 aprile 2023) La banca non vuole più tenere in piedi iperchèrende lepassive. Una vera e propria bomba sul mercato. La Direttiva Europeablocca il mercato deie cambia le regole per le. La controversa direttiva europea sta suscitando un mare di polemiche e le famiglie hanno giustamente paura. Il direttore dell‘Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini alla Camera dei Deputati ha lanciato un accorato allarme. Una bomba suidelle– ilovetrading.itLeitaliane finiranno per sobbarcarsi un onere troppo grosso esattamente come le famiglie. Quello che Giovanni Sabatini sottolinea è che nella maggior ...