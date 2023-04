I fondi non spesi tornano alla Regione: svaniti nel nulla 200 milioni (Di martedì 11 aprile 2023) Non ci sono soltanto i fondi Pnrr a rischio per gli enti locali. Comuni e Province spesso fanno “scadere” anche i finanziamenti più ordinari, come quelli concessi dalla Regione, che ha appena cancellato ben 171 milioni e 389mila euro fra perenzioni e prescrizioni di fondi assegnati (ma non incassati e risalenti fino a 20 anni fa). L'intero stock di perenzione della Regione al 1 gennaio 2022 ammontava a quasi un miliardo (999.876.450 euro): ora è diminuito a 805 milioni. Perché la Regione ha effettuato un «riaccertamento dello stock dei residui perenti», ossia l'operazione contabile che comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute ai vari creditori. Per quanto riguarda la perenzione ha cancellato 41 milioni e 688mila ... Leggi su iltempo (Di martedì 11 aprile 2023) Non ci sono soltanto iPnrr a rischio per gli enti locali. Comuni e Province spesso fanno “scadere” anche i finanziamenti più ordinari, come quelli concessi d, che ha appena cancellato ben 171e 389mila euro fra perenzioni e prescrizioni diassegnati (ma non incassati e risalenti fino a 20 anni fa). L'intero stock di perenzione dellaal 1 gennaio 2022 ammontava a quasi un miliardo (999.876.450 euro): ora è diminuito a 805. Perché laha effettuato un «riaccertamento dello stock dei residui perenti», ossia l'operazione contabile che comporta l'eliminazione delle partite debitorie non più dovute ai vari creditori. Per quanto riguarda la perenzione ha cancellato 41e 688mila ...

