I file rubati agli Stati Uniti potrebbero cambiare i piani della controffensiva di Kyjiv (Di martedì 11 aprile 2023) Gli ucraini starebbero riconsiderando i piani per la controffensiva di primavera, dopo la pubblicazione dei documenti segreti americani sulla guerra. Le rivelazioni delle circa 100 pagine uscite finora pongono un «grave rischio di sicurezza», secondo il Pentagono. I primi file sembrano tratti da un dossier compilato per il Capo di Stato maggiore del Pentagono usando rapporti di varie agenzie di intelligence, inclusa la Cia. La maggioranza delle informazioni segue le dichiarazioni pubbliche di Washington sulla guerra, ma i leak confermano l’alto livello di coinvolgimento americano nel fornire dati quotidiani sugli obiettivi russi da colpire. E dimostrano come gli Stati Uniti abbiano penetrato l’intelligence di Mosca e suggeriscano quindi le mosse a Kyjiv. In uno dei documenti, ad ... Leggi su linkiesta (Di martedì 11 aprile 2023) Gli ucraini starebbero riconsiderando iper ladi primavera, dopo la pubblicazione dei documenti segreti americani sulla guerra. Le rivelazioni delle circa 100 pagine uscite finora pongono un «grave rischio di sicurezza», secondo il Pentagono. I primisembrano tratti da un dossier compilato per il Capo di Stato maggiore del Pentagono usando rapporti di varie agenzie di intelligence, inclusa la Cia. La maggioranza delle informazioni segue le dichiarazioni pubbliche di Washington sulla guerra, ma i leak confermano l’alto livello di coinvolgimento americano nel fornire dati quotidiani sugli obiettivi russi da colpire. E dimostrano come gliabbiano penetrato l’intelligence di Mosca e suggeriscano quindi le mosse a. In uno dei documenti, ad ...

