I due più grandi rimpianti della Juventus: impossibile da dimenticare (Di martedì 11 aprile 2023) In una stagione tra mille difficoltà, la Juventus ha due rimpianti impossibili da dimenticare; partite che fanno ancora male. La Juventus difficilmente si dimenticherà questa stagione; tutto l’entusiasmo maturato nel corso dell’estate, per un mercato veramente importante, è stato smorzato sia dalle difficoltà mostrate sul campo sia per la penalizzazione di quindi avuti che è stata inflitta ai bianconeri. Allegri (LaPresse)Allegri e i suoi ragazzi, però, hanno due rimpianti enormi all’interno di questa stagione; il primo è, ovviamente, la notte di Champions in casa del Benfica. In terra portoghese è arrivata una sconfitta pesante sia nel punteggio (4-3 che sarebbe potuto essere molto più largo) sia per le conseguenze. La Juventus, infatti, è stata eliminata anzitempo dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 11 aprile 2023) In una stagione tra mille difficoltà, laha dueimpossibili da; partite che fanno ancora male. Ladifficilmente si dimenticherà questa stagione; tutto l’entusiasmo maturato nel corso dell’estate, per un mercato veramente importante, è stato smorzato sia dalle difficoltà mostrate sul campo sia per la penalizzazione di quindi avuti che è stata inflitta ai bianconeri. Allegri (LaPresse)Allegri e i suoi ragazzi, però, hanno dueenormi all’interno di questa stagione; il primo è, ovviamente, la notte di Champions in casa del Benfica. In terra portoghese è arrivata una sconfitta pesante sia nel punteggio (4-3 che sarebbe potuto essere molto più largo) sia per le conseguenze. La, infatti, è stata eliminata anzitempo dalla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : La divulgatrice scientifica di #Repubblica, @RobiVil, per spingere la narrazione sugli insetti in ambito alimentari… - michele_geraci : Abbiamo aggiornato le nostre stime alla luce dell’aumento dei tassi e dello spread degli ultimi due anni Finanziar… - ivanscalfarotto : Certo che l’Europa è spaccata in due: nessuno dice il contrario. Il problema è che l’Italia si è unita alla parte d… - xgrxvityx : RT @artvhazza: ora la cosa più importante, e sottolineo IMPORTANTE: - indossate un braccialetto se soffrite di crisi epilettiche, segnando… - sciurprimari : @bam241264 @FmMosca A me per il raffreddore perenne sono bastate 3 dosi, e dopo lievi dolori retrosternali (parente… -

Migranti, migliaia di arrivi nelle ultime 72 ore. A Lampedusa hot - spot al collasso I salvataggi in mare Proprio i due salvataggi nella giornata di Pasquetta sono stati i più complessi, visto che hanno riguardato circa mille e duecento persone. La Guardia Costiera è intervenuta per ... Inter, si può fare! Inzaghi serve una risposta, ma l'attacco deve sbloccarsi Il Benfica non è più quello d'autunno Noi abbiamo negli occhi il Benfica che in autunno, nella fase a gironi, aveva battuto per due volte la Juventus, 2 - 1 a Torino e 4 - 3 a Lisbona. Una squadra ... Le migliori creme solari viso per l'estate e non solo ... fare un passo avanti e imparare che è bene distinguere le due formule. Proprio come nella skincare ... con o senza make - up, e non solo per la stagione estiva e per i mesi più caldi, come in molti ... I salvataggi in mare Proprio isalvataggi nella giornata di Pasquetta sono stati icomplessi, visto che hanno riguardato circa mille e duecento persone. La Guardia Costiera è intervenuta per ...Il Benfica non èquello d'autunno Noi abbiamo negli occhi il Benfica che in autunno, nella fase a gironi, aveva battuto pervolte la Juventus, 2 - 1 a Torino e 4 - 3 a Lisbona. Una squadra ...... fare un passo avanti e imparare che è bene distinguere leformule. Proprio come nella skincare ... con o senza make - up, e non solo per la stagione estiva e per i mesicaldi, come in molti ... Cattedra con ore in più scuole: a quale docente spetta, quanto conta la graduatoria interna di istituto Orizzonte Scuola