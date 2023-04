I cecatielli di Paupisi protagonisti a Campanialleva Expo

Ribalta romana per la 'Sagra della paccozza' di Pesco Sannita e la 'Sagra del cecatiello' di. Stamattina nella sala Koch del Senato si è tenuta la cerimonia promossa dall'Unpli, l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia, per il conferimento del marchio 'Sagra di qualità' a 18 ...Ribalta romana per la 'Sagra della paccozza' di Pesco Sannita e la 'Sagra del cecatiello' di. Stamattina nella sala Koch del Senato si è tenuta la cerimonia promossa dall'Unpli, l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia, per il conferimento del marchio 'Sagra di qualità' a 18 ...

Cecatielli e paccozze, i sapori sanniti in sala Koch al Senato ilmattino.it